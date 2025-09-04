Мессенджер MAX
4 сентября, 07:24

Германия планирует перебросить войска в Польшу для обучения ВСУ

NYT: Германия изучает возможность переброски военных инструкторов в Польшу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Германия изучает возможность передислокации в Польшу части своего воинского контингента, в настоящее время задействованного в программе подготовки украинских военнослужащих. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя европейских дипломатических кругов.

Данный вопрос планируется рассмотреть в рамках предстоящей международной встречи в Париже, которая объединит более тридцати глав государств и правительств, причём многие участники будут присутствовать в формате онлайн-подключения. Основной повесткой саммита станет выработка конкретных вариантов урегулирования конфликта на Украине и формирование пакета возможных решений. Как уточняет издание, среди прочих инициатив европейские лидеры намерены обсудить возможность отправки военного контингента.

Решение о потенциальной переброске немецких инструкторов требует сложных согласований, включая официальные консультации в рамках Североатлантического альянса и получение обязательной санкции со стороны парламента Германии — Бундестага.

Ранее сообщалось, что Германия находится на завершающей стадии создания скрытой сети военных железнодорожных путей. Эти маршруты призваны обеспечить оперативную переброску тяжёлого вооружения и военнослужащих Североатлантического альянса к восточным границам. В настоящее время Германия также работает над созданием особого железнодорожного маршрута, который облегчит доставку вооружений и техники в Украину по запросу Киева, оптимизируя логистические цепочки.

