Германия планирует перебросить войска в Польшу для обучения ВСУ

Германия изучает возможность передислокации в Польшу части своего воинского контингента, в настоящее время задействованного в программе подготовки украинских военнослужащих. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя европейских дипломатических кругов.

Данный вопрос планируется рассмотреть в рамках предстоящей международной встречи в Париже, которая объединит более тридцати глав государств и правительств, причём многие участники будут присутствовать в формате онлайн-подключения. Основной повесткой саммита станет выработка конкретных вариантов урегулирования конфликта на Украине и формирование пакета возможных решений. Как уточняет издание, среди прочих инициатив европейские лидеры намерены обсудить возможность отправки военного контингента.

Решение о потенциальной переброске немецких инструкторов требует сложных согласований, включая официальные консультации в рамках Североатлантического альянса и получение обязательной санкции со стороны парламента Германии — Бундестага.