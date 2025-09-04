Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Google
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gil C
Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов Google. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.
Сбои затронули также ряд ключевых сервисов корпорации, включая поиск, Gmail и YouTube. Наибольшее количество жалоб поступает из Грузии, Турции, Армении и Болгарии.
Ранее Life.ru рассказывал об очередном сбое в работе Google Meet, который произошёл 27 августа. Тогда пользователи жаловались на некорректную работу сайта в Волгоградской области, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Калининграде.