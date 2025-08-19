Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
18 августа, 23:04

В США произошёл масштабный сбой Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau

Более 42 тысяч американских абонентов сообщили о сбоях в работе спутниковой сети Starlink. Это следует из показаний сервиса Downdetector.

Согласно данным отчёта, 60% пользователей сталкиваются с перебоями в интернет-соединении, 38% фиксируют полное отсутствие связи, а 2% испытывают проблемы при подключении к сети. Кроме США, нарушения работы Starlink зарегистрированы на территории Великобритании.

А ранее сбой произошёл в работе сервисов службы доставки СДЭК. Люди жалуются на то, что не загружается сайт и мобильное приложение. Большинство жалоб поступило из Адыгеи, Санкт-Петербурга, Москвы, Калининградской и Рязанской областей.

Тимур Хингеев
