Российские писатели заняли почти половину в топ-50 самых популярных книг

Российские авторы теперь занимают почти половину рынка самых популярных книг, достигнув 46% продаж. Художественная литература продолжает доминировать, составив 52% продаж за первое полугодие. Доля нон-фикшен сократилась до 38%, а детская литература занимает оставшиеся 10%. Такие данные приводит Всероссийский книжный рейтинг, сообщает РБК.

Лидерами по количеству реализованных книг стали автор молодёжных романов Анна Джейн, фантаст Виктор Дашкевич и автор мирового бестселлера «Трансерфинг Реальности» Вадим Зеланд. Художественная литература укрепила лидерство и превысила половину продаж, достигнув 52%, тогда как доля нон-фикшен снизилась до 38%. Сегмент детской литературы составил 10%.

Первое место по продажам занял роман американской писательницы Ребекки Яррос «Ониксовый шторм» (54,4 млн руб.), за ним следуют «48 законов власти» Роберта Грина, подарочное издание «The Book. Как создать цивилизацию заново», «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры и приквел серии «Голодные игры» «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз.

Продажи цифровых форматов выросли до 14% (+10 п.п.), чему способствовали подписки и аудиокниги по направлениям нон-фикшен, бизнес, психология и саморазвитие. Бумажный формат остаётся популярным для детской литературы и подарочных изданий. Более половины книг было реализовано через маркетплейсы. Примечательно, что комиксы и манга впервые за несколько лет не попали в топ-20 и общий рейтинг.