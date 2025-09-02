«Пропавшего» в США писателя Быкова* будут судить в Москве
Дмитрий Быков*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmi_bykov
Уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в фейках о Российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, поступило в Черемушкинский суд Москвы. Об этом сообщили в инстанции.
«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Быкова* Д.Л», — уточнили в суде.
Дмитрия Быкова* заочно арестовали и объявили в международный розыск. Мосгорсуд признал решение законным. Апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения. Мерой пресечения для Быкова* избран двухмесячный арест, который начнёт действовать с момента его задержания на территории России или экстрадиции.
*Физлицо, признанное Минюстом РФ иностранным агентом.