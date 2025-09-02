«‎Пропавшего» в США писателя Быкова* будут судить в Москве

Уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в фейках о Российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, поступило в Черемушкинский суд Москвы. Об этом сообщили в инстанции.

Дмитрия Быкова* заочно арестовали и объявили в международный розыск. Мосгорсуд признал решение законным. Апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения. Мерой пресечения для Быкова* избран двухмесячный арест, который начнёт действовать с момента его задержания на территории России или экстрадиции.