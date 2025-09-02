Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

2 сентября, 08:20

«‎Пропавшего» в США писателя Быкова* будут судить в Москве

Дело писателя Быкова* из-за фейков об Армии России поступило в суд

Дмитрий Быков*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmi_bykov

Уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в фейках о Российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, поступило в Черемушкинский суд Москвы. Об этом сообщили в инстанции.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Быкова* Д.Л», — уточнили в суде.

Писатель Дмитрий Быков* пропал после переезда в США
Дмитрия Быкова* заочно арестовали и объявили в международный розыск. Мосгорсуд признал решение законным. Апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения. Мерой пресечения для Быкова* избран двухмесячный арест, который начнёт действовать с момента его задержания на территории России или экстрадиции.

*Физлицо, признанное Минюстом РФ иностранным агентом.

Андрей Бражников
