Полностью подчинены: Эксперт рассказал, как ChatGPT оказался в «кулаке» Пентагона

Американская компания OpenAI в одностороннем порядке передаёт данные пользователей, запрашивающих информацию на русском языке, спецслужбам США для формирования уголовных дел. Об этом заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам эксперта, анализ открытых материалов американских судебных разбирательств против российской IT-компании подтвердил, что OpenAI передаёт не только содержание подозрительных запросов, но и полные данные пользователей: аккаунты, частоту обращений, контекст и ответы нейросети. Эти сведения становятся основой для расследований.

«Их собственные дела дают нам возможность сделать вывод, что OpenAI сами, без запроса со стороны разведок и таких структур, как ФБР, передают на всякий случай не только информацию о запросах, но и информацию о пользователе: с какого аккаунта он это делал, как часто, в каком контексте, что ответил бот. И это становится материалом для расследования», — пояснил Асафов в интервью 360.ru.

Асафов провёл наглядный эксперимент во время выступления, показав, что из 100 присутствующих большинство используют зарубежные нейросети, а российские аналоги не применяет никто. Эта ситуация, по его мнению, демонстрирует прямую угрозу цифровому суверенитету России и требует немедленного государственного регулирования, особенно в образовательной сфере.

При этом эксперт подчеркнул, что запрет ChatGPT не является решением проблемы, поскольку сервис уже заблокирован санкциями. Необходима системная работа по развитию отечественных аналогов и защите данных пользователей.