Часть города Сумы и Сумского района обесточена после взрывов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ssguy
Из-за взрывов обесточены оказались часть города Сумы и Сумского района Украины. Об этом сообщает энергокомпания «Сумыоблэнерго».
«Частично обесточен областной центр и часть Сумского района», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале энергокомпании.
В компании пояснили, что причиной перебоев с электроэнергией в Сумах стало повреждение критически важной инфраструктуры. Энергетики занимаются устранением последствий и восстановлением электроснабжения.
А днём ранее Минобороны РФ подтвердило групповой удар по объектам ВСУ в ночь на 3 сентября. Все назначенные цели были поражены.