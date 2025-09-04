Мессенджер MAX
4 сентября, 11:37

Часть города Сумы и Сумского района обесточена после взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ssguy

Из-за взрывов обесточены оказались часть города Сумы и Сумского района Украины. Об этом сообщает энергокомпания «Сумыоблэнерго».

«Частично обесточен областной центр и часть Сумского района», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале энергокомпании.

В компании пояснили, что причиной перебоев с электроэнергией в Сумах стало повреждение критически важной инфраструктуры. Энергетики занимаются устранением последствий и восстановлением электроснабжения.

В Херсоне прогремели взрывы

А днём ранее Минобороны РФ подтвердило групповой удар по объектам ВСУ в ночь на 3 сентября. Все назначенные цели были поражены.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
