Часть города Сумы и Сумского района обесточена после взрывов

Из-за взрывов обесточены оказались часть города Сумы и Сумского района Украины. Об этом сообщает энергокомпания «Сумыоблэнерго».

«Частично обесточен областной центр и часть Сумского района», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале энергокомпании.

В компании пояснили, что причиной перебоев с электроэнергией в Сумах стало повреждение критически важной инфраструктуры. Энергетики занимаются устранением последствий и восстановлением электроснабжения.