3 сентября, 10:51

Минобороны подтвердило групповой удар по объектам ВСУ в ночь на 3 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Армия России в ночь на среду, 3 сентября нанесла по объектам ВСУ групповой удар высокоточным оружием. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Цели удара были достигнуты. В ведомстве уточнили, что были атакованы предприятия ВПК и топливной инфраструктуры Украины, которые используются для нужд ВСУ.

Напомним, шквал ударов возмездия накрыл Украину в ночь на среду. Использовались беспилотники «Герани», «Герберы» и ракеты X-101.

