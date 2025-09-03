Минобороны подтвердило групповой удар по объектам ВСУ в ночь на 3 сентября
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Армия России в ночь на среду, 3 сентября нанесла по объектам ВСУ групповой удар высокоточным оружием. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.
Цели удара были достигнуты. В ведомстве уточнили, что были атакованы предприятия ВПК и топливной инфраструктуры Украины, которые используются для нужд ВСУ.
Напомним, шквал ударов возмездия накрыл Украину в ночь на среду. Использовались беспилотники «Герани», «Герберы» и ракеты X-101.