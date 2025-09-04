«С удовольствием бы поработал»: Русский мэр колумбийского города захотел вернуться в Саратов

Мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов, являющийся гражданином России, выразил готовность вернуться в Саратов для работы на управленческой должности, если получит соответствующее предложение. Об этом он рассказал «Газете.ru».

«Я бы, конечно, хотел вернуться в Россию. Со стороны властей меня никто не звал, хотя с удовольствием бы поработал, потому что я понимаю, как работает государственный аппарат. Я считаю себя хорошим муниципальным управляющим», — сказал он.

Краснов также рассказал, что в Колумбии против него было возбуждено множество уголовных дел, целью которых, по его мнению, является отстранение от должности. Он связывает эти действия с «происками бывшего мэра», который опасается последствий расследования своей деятельности. Действующий градоначальник Тунхи выразил уверенность в своей победе в этом деле. Он подчеркнул, что в случае поражения местное законодательство запретит ему занимать государственные посты и преподавать в вузах (как государственных, так и частных) в течение 14 лет, что, по его словам, «практически закрывает жизнь».

Россиянин также упомянул, что помимо Колумбии существует множество других стран, где он мог бы продолжить свою профессиональную деятельность. Он признался в своей любви к России и Саратову и выразил готовность вернуться, если получит такое предложение.

Михаил Краснов – уроженец Саратова, этнический русский и гражданин Колумбии. Он проживает в южноамериканской стране более десяти лет и обладает как российским, так и колумбийским гражданством. В 2023 году Краснов одержал победу на выборах мэра Тунхи, города, расположенного в центральной части страны и являющегося столицей департамента Бояка. До избрания он преподавал экономику в местном университете.