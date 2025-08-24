Новичок ЦСКА заявил о желании получить российское гражданство
Недавно перешедший в ЦСКА канадский хоккеист Рой хочет получить гражданство РФ
Джереми Рой. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина
Канадский хоккеист ЦСКА Джереми Рой выразил намерение получить российское гражданство. Он отметил, что рождение дочери этим летом значительно упрощает этот шаг. Рой присоединился к московскому клубу в июне, перейдя из «Витязя» как ограниченно свободный агент.
Интервью с Джереми Роем. Видео © Telegram / ХК ЦСКА Москва
Также спортсмен признался, что его успехи в изучении русского языка прогрессируют. Несмотря на то, что сказать самостоятельно несколько фраз пока сложновато, новоиспечённый армеец уже прекрасно понимает речь сокомандников.
«Мой русский становится лучше. Не свободно говорю, но я могу многое понять. Я пытаюсь узнать как можно больше. Изучение языка продвигается», — отметил хоккеист.
Ранее украинский футболист Александр Распутько получил гражданство Российской Федерации. Ростовский футбольный клуб «Чайка», представляющий Второй дивизион чемпионата России, объявил о подписании контракта со спортсменом.