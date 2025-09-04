Российские металлурги развивают регионы 4 сентября российские металлурги подвели итоги открытого грантового конкурса социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни людей и развитие населённых пунктов страны. 4 сентября, 15:53 Заявки на грантовый конкурс принимались из 18 населённых пунктов России. Обложка © Центр социальных программ

Крупный бизнес продолжает вкладывать ресурсы в развитие территорий своей ответственности в России. Благоустройство городов и повышение качества жизни — это важная часть стратегии устойчивого развития экономики страны.

В этом году на грантовый конкурс, организованный российским алюминиевым гигантом, было подано 230 заявок от 218 организаций. Причём 164 из них приняли участие впервые. В результате независимой экспертизы проектов были отобраны 59 инициатив, а уже по итогам публичной защиты выбраны 17 проектов, которые получат финансовую поддержку на общую сумму почти 50 млн рублей.

Заявки принимались из 18 населённых пунктов: Ачинска, Белогорска, Бокситогорска, Братска, Волгограда, Каменск-Уральского, Кандалакши, с. Карабулы, Краснотурьинска, Красноярска, Ломоносовского района (Ленинградская область), Новокузнецка, Саяногорска, Североуральска, Сорска, п. Таёжный, Тайшета и Шелехова.

Российские металлурги поддерживают социальную сферу территорий присутствия. Фото © Центр социальных программ

Грантовый конкурс «Устойчивые города РУСАЛа» запущен в рамках реализации стратегии социальных инвестиций компании и проводится для некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы.

Он основан на методике индекса устойчивого развития городов ответственности предприятий цветной металлургии — аналитического инструмента, позволяющего оценивать привлекательность городов для жизни и работы, выявлять требующие повышенного внимания сферы, а также анализировать эффективность инвестиций и уже реализованных проектов. С учётом индекса были определены география и основные направления конкурса — «Образование», «Общество», «Достойный досуг».

Как подчёркивают сами организаторы, проведение конкурса является инструментом развития партнёрства между бизнесом, некоммерческим сектором и муниципальными организациями. За три года уже удалось привлечь к участию более 350 сообществ и организаций, запустить 40 проектных инициатив по развитию инфраструктуры и внедрению на территориях ответственности компании новых услуг и возможностей для самореализации населения.

Реализуемые проекты способствуют достижению национальных целей развития Россия, включая комфортную и безопасную среду для жизни, а также сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семьи.

Авторы Евгений Кузнецов