Учёные в Петербурге нашли в янтаре рогатого муравья возрастом около 40 млн лет

Учёные СПбГУ обнаружили в балтийском янтаре уникального ископаемого муравья с рогатой головой, возраст которого оценивается в 40 миллионов лет. О необычной находке, потребовавшей создания новой таксономической категории, рассказали специалисты университета.

Петербургские учёные изучили найденного в янтаре муравья. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

«На самом деле в то время, когда жил этот муравей, на территории Европы и Америки жил муравей с размахом крыльев 16 сантиметров, то есть тогда крупные муравьи были, но сейчас самый крупный экземпляр около трёх сантиметров. Таких крупных нет», — отметил ассистент кафедры прикладной экологии СПБГУ Дмитрий Жарков в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

Благодаря современным технологиям сканирования исследователи смогли изучить морфологию древнего насекомого, не извлекая его из янтарной оболочки. Анализ показал, что в период эоцена на планете преобладал ровный тёплый климат со средней температурой около 22 градусов, что позволяло сосуществовать видам, которые сегодня обитают в разных географических зонах.

Доцент СПбГУ Дмитрий Дубовиков добавил, что обнаруженный вид представляет собой один из переходных этапов к современной фауне. По его словам, соотношение вымерших и современных родов муравьёв в тот период было примерно равным, а сами насекомые уже демонстрировали зачатки социальной организации, хотя и обитали преимущественно в грунте или на деревьях, а не в муравейниках.

Специалист подчеркнул, что муравьи успешно пережили последующее похолодание и ледниковый период благодаря своей исключительной живучести и способности адаптироваться к изменяющимся условиям.