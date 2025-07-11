Гигантские муравьи распространились по всей Европе и проникли в ещё одну страну

В Великобритании зафиксировано нашествие муравьев Tapinoma magnum, пишет Daily Mail. В статье говорится, что муравьи распространились в сельские районы, где их разрушительное воздействие ещё не проявилось в полной мере. Издание предупреждает, что потепление может способствовать их проникновению в густонаселенные области, что чревато серьёзными проблемами.

«Супермуравьи» Tapinoma magnum представляют собой серьёзную угрозу. Эти насекомые, живущие в колоссальных колониях численностью до 20 миллионов особей, распространились по Европе, куда попали с импортированными растениями. Их подземные туннели подрывают инфраструктуру, разрушая дороги и фундаменты зданий. Кроме того, они способны перегрызать провода и даже нападать на людей.

В Карлсруэ, Германия, муравьи Tapinoma magnum однажды повредили железнодорожные платформы, вызвав перебои в движении. Во Франции эти насекомые наносят значительный ущерб урожаю дынь и клубники. В Швейцарии их деятельность привела к остановке строительства дорогостоящего проекта.