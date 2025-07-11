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11 июля, 17:23

Гигантские муравьи распространились по всей Европе и проникли в ещё одну страну

Daily Mail: Британия под властью огромных колоний супермуравьев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Holger Kirk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Holger Kirk

В Великобритании зафиксировано нашествие муравьев Tapinoma magnum, пишет Daily Mail. В статье говорится, что муравьи распространились в сельские районы, где их разрушительное воздействие ещё не проявилось в полной мере. Издание предупреждает, что потепление может способствовать их проникновению в густонаселенные области, что чревато серьёзными проблемами.

«Супермуравьи» Tapinoma magnum представляют собой серьёзную угрозу. Эти насекомые, живущие в колоссальных колониях численностью до 20 миллионов особей, распространились по Европе, куда попали с импортированными растениями. Их подземные туннели подрывают инфраструктуру, разрушая дороги и фундаменты зданий. Кроме того, они способны перегрызать провода и даже нападать на людей.

В Карлсруэ, Германия, муравьи Tapinoma magnum однажды повредили железнодорожные платформы, вызвав перебои в движении. Во Франции эти насекомые наносят значительный ущерб урожаю дынь и клубники. В Швейцарии их деятельность привела к остановке строительства дорогостоящего проекта.

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Ранее сообщалось, что во Франции 24 человека пострадали, а трое попали в реанимацию из-за нападения роя пчёл. У одной из жертв после случившегося констатировали остановку сердца, но её смогли спасти. Известно, что насекомые атаковали прохожих в течение нескольких минут.

Наталья Демьянова
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