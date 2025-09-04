Подростка из Нижнего Новгорода приговорили к восьми годам колонии за терроризм

По данным ведомства, в 2023 году подросток присоединился к международной террористической организации, запрещённой в России, с целью совершения преступлений в её интересах. Его мотивы были связаны с радикальными религиозными убеждениями. Он проходил онлайн-обучение и изготовил самодельное взрывное устройство, компоненты которого хранил дома. Кроме того, подросток создал и распространял в интернете символику организации, пропагандируя её деятельность, и планировал теракт в регионе.