Подростка из Нижнего Новгорода приговорили к восьми годам колонии за терроризм
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
В Нижнем Новгороде подростка приговорили к восьми годам лишения свободы за участие в террористической организации. Информацию об этом распространила пресс-служба СУ СК России по региону.
По квартире фигуранта проведены обыски. Видео © Telegram / Следком
По данным ведомства, в 2023 году подросток присоединился к международной террористической организации, запрещённой в России, с целью совершения преступлений в её интересах. Его мотивы были связаны с радикальными религиозными убеждениями. Он проходил онлайн-обучение и изготовил самодельное взрывное устройство, компоненты которого хранил дома. Кроме того, подросток создал и распространял в интернете символику организации, пропагандируя её деятельность, и планировал теракт в регионе.
Несовершеннолетнего признали виновным по нескольким статьям: участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК Р) и приготовление к террористическому акту (ч. 1 ст.30 ч. 1 ст.205 УК РФ).
«Приговором 2-го Западного окружного военного суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении СК.
