Всё его барахло на 8,5 млрд долларов. Особняки Армани, мегаяхта и вилла с медведем Оглавление Как жил король моды в Нью-Йорке. Целый этаж напротив Центрального парка Медведь в шале. Загадочный подарок от богатого русского Форт для вечеринок. Как Армани отдыхал с толпой гостей Дом памяти. Простая ферма, которую Армани ценил больше всего Вилла, которую он терпеть не мог. Бывал тут два раза в год и только ради пляжа Разлюбил Сицилию. Захотел обменять свои владения на остров в Греции Его личный музей. Квартира с чучелами горилл и пергаментными стенами Его зелёный гигант. Яхта, которую он строил лично, потому что боялся летать Скончавшийся Джорджо Армани был одним из самых богатых итальянцев — его состояние оценивается в 8,5 млрд долларов. У него была дорогая недвижимость в Милане, небоскрёбе Бурдж-Халифа, поместья в Европе и США, Карибах, две яхты. Кому это всё достанется? 5 сентября, 12:30 Завещание Армани: гений моды обезопасил свою империю от жадных родственников. Обложка © ТАСС / ZUMA, © marinetraffic.com / Raphael Belly, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sara Slim Designs

Life.ru сделал перепись имущества умершего дизайнера. Некоторые свои особняки он любил, другие посещал пару раз за год или вообще хотел обменять.

Скончавшийся вчера на 92-м году жизни Джорджо Армани был в числе самых богатых людей на планете — его состояние оценивается в 11,8 млрд долларов. Главное наследство великого дизайнера — это, конечно, бизнес. Модный дом Armani Group генерирует около 2,4 млрд долларов чистой прибыли в год и имеет на балансе целый квартал в Милане, офисы в дубайском небоскрёбе Бурдж-Халифа и сотни бутиков по всему миру.





У покойного не было детей, поэтому прямых наследников нет. Претендовать будут младшая сестра, племянник, две племянницы, а также его правая рука Панталео Дель Орко, считающийся членом семьи. Они будут управлять не напрямую, а через неделимый фонд. Армани специально оставил такое завещание, чтобы его империю не растащили по кускам, а родственники не перессорились.

Неизвестно, как будет поделено личное имущество мэтра. Он оставил пять особняков, два пентхауса и мегаяхту.

Как жил король моды в Нью-Йорке. Целый этаж напротив Центрального парка

Джорджо Армани владел целым этажом-пентхаусом в первоклассной высотке, расположенной в Верхнем Вест-Сайде, прямо напротив входа в Центральный парк Нью-Йорка. Здание построено в 1929 году знаменитым архитектурным бюро Schwartz & Gross. Сейчас так уже не строят: смешение неоренессанса с бозаром, величественный фасад из кирпича, камня и терракоты; лифты, украшенные инкрустированным деревом, латунью и лепниной. Внутри полный спектр услуг, словно в гостинице. Жильцов встречает швейцар. Горничные заберут вещи в прачечную. Все проблемы решит управляющий.

Интерьеры пентхауса Армани выдержаны в традиционном для него стиле: сдержанно, респектабельно, мебель собственного производства. Изюминка — готический витраж на панорамном окне в спальне. Сама спальня находится на крыше, словно в домике Карлсона.











Медведь в шале. Загадочный подарок от богатого русского

Покойный любил японский минимализм. Это отобразилось не только в философии его стиля, но и в шале на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Снаружи оно ничем не выделяется, но внутри похоже на традиционный японский отель рёкан. В интерьере царят чёткие линии и приглушённые краски. Комнаты отделаны махагоном. Стены декорированы мраморной крошкой. Уюта добавляет изысканный текстиль из шелков и кашемира. Сдержанную обстановку разбавляет чучело белого медведя, в честь которого шале получило шуточное прозвище Chesa Orso Bianco (Дом белого медведя — перевод). Эта фраза была выбита на фасаде шале. Сам Джорджо Армани говорил, что медведь подарок близкого друга. Ходили слухи, что речь о некоем влиятельном и очень богатом русском.





Форт для вечеринок. Как Армани отдыхал с толпой гостей

Джорджо Армани редко бывал один. Его всегда окружали друзья, коллеги, родня и прихлебалы. Самые массовые вечеринки для них дизайнер устраивал в комплексе из вилл на карибском острове Антигуа. Это место похоже на экзотические гостевые дома. Посередине общая гостиная с тусовочным бассейном. Вокруг нескромные бунгало для уединения и сна гостей. Весь архитектурно-природный ансамбль находится на холме у океана и как бы стекает по склону. Со стороны воды это крепость. Есть лестница, ведущая на частный пляж с белым песком.

Армани любил прилетать сюда зимой, но не в последнее время. Несмотря на всю неприступность и бдительную охрану, туристы облюбовали это место, фотографируя его с воды или соседних холмов.









Дом памяти. Простая ферма, которую Армани ценил больше всего

Армани облюбовал тосканский приморский город Форте-деи-Марми в восьмидесятых годах. Он выкупил здесь бывшую ферму, изысканно отреставрировал её интерьеры, но оставил деревенский внешний вид. Внутри полы и стены из тёмного дерева. Мебель только антикварная начала XX века в стиле ар-деко. Чтобы можно было ходить босиком, кругом разложены натуральные циновки, похожие на японские татами.

Несмотря на то что это самое простецкое жильё дизайнера, для него оно самое дорогое. Он возвращался сюда всегда, чтобы поностальгировать и вспомнить своего партнёра Сержио Галеотти, умершего от СПИДа.

Ферма Армани в Форте-деи-Марми. Фото © ТАСС / Guy Marineau

Вилла, которую он терпеть не мог. Бывал тут два раза в год и только ради пляжа

Самым светлым, гламурным и средиземноморским выглядит особняк Джорджо Армани в Сен-Тропе — курортном портовом городке в Провансе. Дизайнер купил эту недвижимость, чтобы быть поближе к сестре. У неё тоже здесь домовладение.

Особняк Армани относится к архитектуре XIX века, но чем-то напоминает античность. Единственные внесённые изменения — пристройка гостевого корпуса с бассейном и облицовка стен плитами из белого мрамора. Внутри всякая всячина, купленная на блошиных рынках. В гостиной тяжёлая амбарная мебель. В спальнях лёгкая прояпонская.

Сам модельер это место не очень любил. Как-то он признался, что использует его пару раз в году — в конце июня и июля, да и то больше времени проводит вне его — на близлежащих пляжах.









Разлюбил Сицилию. Захотел обменять свои владения на остров в Греции

В Сицилии, на небольшом острове Пантеллерия, великий кутюрье обосновался ещё с конца семидесятых. Это очень необычное место. Местные уникальные виллы называются даммуси. В них всё сделано так, чтобы не сгореть от жары. Мощные каменные стены из вулканического камня толщиной до метра. Белая куполовидная крыша, которая преломляет солнечные лучи и не даёт собираться дождевой воде. По сути, словом «даммуси» обозначают даже не всю виллу, а одно такое пещерное помещение. На участке Джорджо Армани семь даммуси, а ещё бассейн, похожий с высоты птичьего полёта на огромный глаз. Обстановка аскетичная, но при этом роскошная. Натуральный камень, необработанное дерево, грубый текстиль.

Со временем маэстро моды разлюбил Сицилию и захотел поменять свои даммуси на отдельный остров в Греции. По слухам, в тех торгах участвовал Роман Абоамович.

Вилла Армани на острове Пантеллерия. Фото © virtualglobetrotting.com

Его личный музей. Квартира с чучелами горилл и пергаментными стенами

Городская резиденция Джорджо Армани располагается в Милане около непосредственно самого модного дома с его офисами, флагманским бутиком и именным театром, служащим площадкой для презентаций. Миланская квартира — это самая часто используемая недвижимость модельера. Она занимает сразу три этажа в 400-летнем палаццо. Армани обустраивал всё так, чтобы можно было и поработать, и идеально отдохнуть. Получилось необычно. Потолок и стены отделаны пергаментной кожей, многоуровневая библиотека — чёрным деревом, главный зал украшают гигантские чучела пантер и гориллы. На полках семейные реликвии и фотографии. Мебель из плетёной соломы, обтянутая кожей или шёлком.











Его зелёный гигант. Яхта, которую он строил лично, потому что боялся летать

Джорджо Армани боялся летать и предпочитал водный транспорт. Его знаменитая мегаяхта Main выделяется своим необычным тёмно-зелёным цветом корпуса и дизайнерскими, от Armani Casa, интерьерами. Сам мэтр принимал деятельное участие в её строительстве. Он лично приходил на верфи, что контролировать процесс.

Мегаяхта Main с дизайнерскими интерьерами. Фото © marinetraffic.com / Raphael Belly

