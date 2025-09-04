Мессенджер MAX
4 сентября, 19:00

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

Лаборатория ИКИ РАН: На Солнце произошла мощная вспышка класса М

Фото © Telegram /Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса М1.0, относящаяся к предпоследней категории по шкале солнечной активности. Об этом 4 сентября сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Последняя вспышка произошла сегодня — уровень M1.0 (сильная)», — указано в официальном заявлении.

В ходе наблюдений учёные также зарегистрировали необычное явление в северном полушарии Солнца — выброс плазмы в форме прямого луча, тогда как обычно подобные выбросы имеют форму магнитных петель. По предварительной оценке исследователей, аномальная форма плазменного выброса может быть связана с резкой перестройкой магнитного поля светила, последовавшей за солнечной вспышкой.

Напомним, что последний выброс плазмы на Солнце был зафиксировал 31 августа, одновременно со вспышкой высокой мощности. Облако образовалось в центральной активной зоне звезды, где сосредоточены крупные группы солнечных пятен. В тот же момент произошла вспышка уровня M2.76, ставшая самой сильной с 26 августа.

