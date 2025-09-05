Россия впервые с 1992 года поставила куриные яйца в США

Соединённые Штаты Америки в июле текущего года впервые в новейшей истории закупили куриные яйца у Российской Федерации. Об этом стало известно из анализа данных американской статслужбы, сообщает РИА «Новости».

Необходимость в импорте возникла из-за резкого роста цен на яйца в США в начале года, спровоцированного эпидемией птичьего гриппа. В целях стабилизации цен страна приняла решение расширить географию импорта. Несмотря на то, что цены на яйца в США несколько месяцев демонстрируют тенденцию к снижению, июльские данные указывают на то, что они всё ещё превышают прошлогодние показатели на 16,4%. Согласно сведениям американской статслужбы, в июле Штаты импортировали свежие куриные яйца из России на сумму 455 тысяч долларов. Данная поставка стала первой как минимум с 1992 года.

В России, которая в текущем году существенно увеличила производство яиц, наблюдается снижение их стоимости. В июле средняя цена составила 83,2 рубля за десяток, что стало минимальным значением с лета 2023 года. В Минсельхозе отмечали, что производители вынуждены реализовывать продукцию даже ниже себестоимости. Интересно, что помимо России в июле США также начали импортировать яйца птицы из Саудовской Аравии на сумму 518 тысяч долларов.

Всего во второй месяц лета Штаты импортировали куриных яиц на 16,5 миллиона долларов, при этом основными поставщиками выступили Бразилия (8,8 миллиона долларов), Мексика (3,9 миллиона долларов) и Индия (933 тысячи долларов).