Куриные или перепелиные? Гастроэнтеролог развенчала главные мифы о яйцах

Утверждения, мол перепелиные яйца полезнее куриных, являются маркетинговой уловкой, предупредила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По её словам, яйца разных птиц на деле имеют схожий состав: в основном они состоят из жиров и белков. Однако перепелиные яйца содержат примерно вдвое больше холестерина, чем куриные. В них присутствует лецитин, который помогает предотвращать оседание холестерина на стенках сосудов. Если же говорить о витаминно-минеральном составе, то оба вида яиц обладают своими преимуществами.

Ещё один миф связан с цветом куриных яиц. Многие покупатели предпочитают покупать белые, полагая, что они более вкусные и полезные, хотя цвет скорлупы не влияет на качество или содержание полезных веществ. Он зависит исключительно от цвета кур, подчеркнула собеседница Здоровья Mail.

Кроме того, многие россияне уверены, что домашние яйца полезнее магазинных, что вполне логично, ведь куры на свободном выгуле чувствуют себя лучше, чем фабричные несушки, которые проводят всю жизнь в клетках и практически не видят солнца. Всё это отражается на качестве яиц: домашние продукты отличаются ярким вкусом и насыщенным запахом, а также являются более калорийными и сытными.