Эндокринолог рассказал, сколько яиц можно съедать без вреда для здоровья

Суточная норма количества яиц напрямую зависит от индивидуальных особенностей и образа жизни человека, заявила детский врач-эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. Для обычных людей, не занимающихся профессиональным спортом, специалист рекомендует употреблять от одного до двух яиц ежедневно.

«В яичном желтке содержится около 200 миллиграммов пищевого холестерина, но исследования показали: у здорового человека он влияет на показатели холестерина в крови куда меньше, чем насыщенные жиры и сахар», — цитирует врача «Лента.ру».

Важное предупреждение: пациентам с нарушениями липидного обмена, диабетом второго типа и ишемической болезнью сердца стоит быть осторожными. В таких случаях количество потребляемых яиц необходимо согласовывать с лечащим врачом индивидуально. Спортсмены и физически активные люди без хронических заболеваний могут позволить себе до трёх-четырёх яиц в сутки.