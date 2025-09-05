«Хранитель времени» из Петергофа показал самую большую в России коллекцию часов

В Петергофе живёт человек, который не просто следит за временем, а собирает и хранит его. Александр Бродниковский владеет крупнейшей в России коллекцией часов, возможно, самой масштабной в мире. Несмотря на мировой рекорд, принадлежащий жителю Шотландии, его собрание хронографов вчетверо превышает тот показатель. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Житель Петергофа показал коллекцию часов. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

В коллекции Александра насчитывается около семи тысяч экземпляров — от массивных настенных часов до крошечных наручных, которые едва помещаются в ладони. Многие из них он отреставрировал собственноручно, превратив хобби в ремесло.

«Это часы на столе у меня Угличского часового завода. Довольно редкая вещь. Во-первых, самые маленькие в Советском Союзе. Это были «Чайка» двенадцатая. Они выпускались с 1965 года, 4 года всего лишь. Их старались в ремонт не брать. Их не брали в ремонт, потому что у них в основном летела ось баланса», – рассказал коллекционер часов.

Путь мастера начался почти полвека назад в Петродворцовом училище, после чего он трудился на легендарном заводе «Ракета». Именно там появились многие его уникальные экземпляры, которые теперь украшают стены, полки и даже футболку коллекционера. Особый интерес вызывают наручные часы 1907 года от фирмы Павла Буре — на самом деле это переделанные карманные модели, которые во время войны использовали лётчики для удобства.

Александр не продаёт и не дарит свои часы, ведь для него важнее не цена, а история и эстетика. Его коллекция регулярно участвует в выставках, как, например, недавно на День военно-морского флота — ведь эти механизмы не просто показывают время, а хранят память эпох.