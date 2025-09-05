Мессенджер MAX
Регион
5 сентября, 10:28

В Москве пройдёт «Российская креативная неделя»

В Москве пройдёт VI Федеральный форум-фестиваль Российская креативная неделя

С 25 по 27 сентября в Москве пройдёт VI федеральный Форум-фестиваль «Российская креативная неделя» — ключевое событие в сфере креативной экономики. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Форум представит масштабную программу, сфокусированную на трёх стратегических направлениях: ценностно ориентированная экономика до 2035 года, пространственное развитие регионов и роль творческого человека в формировании новых экономических моделей. В рамках деловой программы участники обсудят законодательные инициативы, управленческие модели и инвестиционные инструменты.

В Москве пройдет «Российская креативная неделя» с 25 по 27 сентября. Фото © Пресс-служба АНО «Креативная экономика»

«Креативные индустрии становятся центром притяжения, помогают формировать национальную идентичность и ценностную опору для развития страны», — отмечает президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

Ключевым событием станет пленарное заседание «Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России» с участием заместителей председателя правительства Александра Новака и Дмитрия Чернышенко, министра экономического развития Максима Решетникова, министра цифрового развития Максута Шадаева и других представителей власти. В программе также запланированы выступления генерального директора VK Владимира Кириенко и известного дизайнера Артемия Лебедева.

Особое внимание будет уделено темам международного сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС и СНГ, трансформации промышленных городов и развитию образования в эпоху искусственного интеллекта. Форум станет площадкой для диалога между представителями власти, бизнеса и креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что стартовала заявочная кампания для участия во втором форуме «Россия — время команд», который состоится 19-20 сентября. Участникам мероприятия предстоит провести всестороннее обсуждение моделей командного управления с учётом культурного кода и приоритетов развития страны.

