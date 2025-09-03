На Восточном экономическом форуме торжественно открыли Улицу Дальнего Востока
На Восточном экономическом форуме состоялось торжественное открытие юбилейной выставки «Улица Дальнего Востока». Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что экспозиция символизирует любовь к дальневосточным регионам и демонстрирует их преобразования.
«Сегодня, когда прошло уже немало времени, задавая себе вопрос, получились ли у нас это или нет, я могу твёрдо сказать, что получилось. Получилось благодаря огромному труду людей, огромному труду тех, кто живёт и работает на Дальнем Востоке», — заявил вице-премьер.
Юрий Трутнев рассказал об открытии выставки. Видео © Life.ru
Трутнев добавил, что изменения затрагивают весь макрорегион: реализуются инвестиционные проекты, строятся социальные объекты и модернизируется инфраструктура, что стало возможным благодаря объявлению развития Дальнего Востока национальным приоритетом.
Церемонии открытия предшествовало памятное шествие с участием военнослужащих СВО, ветеранов, волонтёров и официальных делегаций. Участники пронесли по улице Дальнего Востока большую георгиевскую ленту, государственный флаг и знамя Победы.
В 2025 году Восточный экономический форум отметит своё десятилетие и станет важной международной платформой для развития Дальнего Востока, а также для укрепления отношений между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. За прошедшие 10 лет число участников форума возросло с 2500 до 7100 человек, а общая сумма подписанных соглашений достигла 28 триллионов рублей, включая рекордные 5,569 триллиона в 2024 году.
Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк