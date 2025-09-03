На Восточном экономическом форуме торжественно открыли Улицу Дальнего Востока

На Восточном экономическом форуме состоялось торжественное открытие юбилейной выставки «Улица Дальнего Востока». Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что экспозиция символизирует любовь к дальневосточным регионам и демонстрирует их преобразования.

«Сегодня, когда прошло уже немало времени, задавая себе вопрос, получились ли у нас это или нет, я могу твёрдо сказать, что получилось. Получилось благодаря огромному труду людей, огромному труду тех, кто живёт и работает на Дальнем Востоке», — заявил вице-премьер.

Юрий Трутнев рассказал об открытии выставки. Видео © Life.ru

Трутнев добавил, что изменения затрагивают весь макрорегион: реализуются инвестиционные проекты, строятся социальные объекты и модернизируется инфраструктура, что стало возможным благодаря объявлению развития Дальнего Востока национальным приоритетом.

Церемонии открытия предшествовало памятное шествие с участием военнослужащих СВО, ветеранов, волонтёров и официальных делегаций. Участники пронесли по улице Дальнего Востока большую георгиевскую ленту, государственный флаг и знамя Победы.