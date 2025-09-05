«Приходите, дадим каску»: Эксперт раскрыл, кто возместит нехватку военной помощи США

Отказ Соединённых Штатов от программ военной поддержки армий европейских государств, соседствующих с Россией, может быть с лихвой компенсирован мощью крупнейших экономик Евросоюза. Об этом заявил военный аналитик Василий Дандыкин в беседе с «Ридусом».

По его словам, размеры армий стран Балтии, Польши и Румынии настолько малы, что даже при увеличении их численности на бригаду или дивизию, основную нагрузку способны взять на себя европейские державы, которые уже оказывают поддержку. В первую очередь эксперт выделяет Германию.

«Бундесвер располагает в Литве впервые на постоянной основе целую бригаду — эффективность её будет больше, чем у всей литовской армии. Это надо учитывать. А если Европе необходим такой же человеческий ресурс, как в Киеве, то конечно, его вооружат, как вооружал вермахт дивизии СС в Латвии и Эстонии. Приходите, дадим каску на голову и винтовку», — отметил Дандыкин.