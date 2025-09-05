«Приходите, дадим каску»: Эксперт раскрыл, кто возместит нехватку военной помощи США
Отказ Соединённых Штатов от программ военной поддержки армий европейских государств, соседствующих с Россией, может быть с лихвой компенсирован мощью крупнейших экономик Евросоюза. Об этом заявил военный аналитик Василий Дандыкин в беседе с «Ридусом».
По его словам, размеры армий стран Балтии, Польши и Румынии настолько малы, что даже при увеличении их численности на бригаду или дивизию, основную нагрузку способны взять на себя европейские державы, которые уже оказывают поддержку. В первую очередь эксперт выделяет Германию.
«Бундесвер располагает в Литве впервые на постоянной основе целую бригаду — эффективность её будет больше, чем у всей литовской армии. Это надо учитывать. А если Европе необходим такой же человеческий ресурс, как в Киеве, то конечно, его вооружат, как вооружал вермахт дивизии СС в Латвии и Эстонии. Приходите, дадим каску на голову и винтовку», — отметил Дандыкин.
Однако США всё так же поставляют Украине оружие, просто теперь платить за него нужно Европе. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что все расходы на украинский конфликт легли на плечи союзников Штатов по НАТО.