Второй пожар вспыхнул возле Москвы-Сити

Возле комплекса небоскрёбов Москва-Сити произошёл второй пожар за последний час. Как сообщает SHOT, загорелась строительная площадка рядом с торговым центром «Афимолл».

Пожар на стройплощадке возле Москвы-Сити. Видео © SHOT

Ранее стало известно о пожаре в двух павильонах с цветами, которые находятся ближе к Киевскому вокзалу.