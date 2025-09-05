Мессенджер MAX
5 сентября, 12:06

Второй пожар вспыхнул возле Москвы-Сити

SHOT: Возле Москвы-Сити произошёл второй пожар, горит стройплощадка

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Возле комплекса небоскрёбов Москва-Сити произошёл второй пожар за последний час. Как сообщает SHOT, загорелась строительная площадка рядом с торговым центром «Афимолл».

Пожар на стройплощадке возле Москвы-Сити. Видео © SHOT

Ранее стало известно о пожаре в двух павильонах с цветами, которые находятся ближе к Киевскому вокзалу.

Специалисты локализовали оба пожара, в результате инцидентов никто не пострадал. Известно, что на стройплощадке загорелись строительные материалы. Предварительной причиной пожара в павильонах с цветами названо короткое замыкание. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

