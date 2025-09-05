Возле Москвы-Сити вспыхнул пожар

Рядом с Москва-Сити произошёл пожар. Предположительно, горят павильоны с цветами. Об этом сообщил SHOT .

Пока нет данных о пострадавших и размере ущерба. Также неизвестно о причинах возгорания.

Ранее в результате пожара на даче в населённом пункте Златогорова Свердловской области погибли трое детей. Во время возгорания в доме находилась семья из двух взрослых и семерых детей. Взрослые и четверо детей смогли выйти на улицу самостоятельно до прибытия пожарных, троих детей госпитализировали.