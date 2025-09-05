Мессенджер MAX
5 сентября, 14:58

«Деньги, тачки, хорошие дома»: Депутат Ким назвала «золотую жилу» для российской молодёжи

Депутат Марина Ким назвала геологию золотой жилой для российской молодёжи

Марина Ким. Обложка © Life.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким заявила о беспрецедентных перспективах профессии геолога в России, назвав её «золотой жилой» 21-го и 22-го веков. В своём выступлении специально для Life.ru парламентарий подчеркнула, что хотя эта специальность не гарантирует статуса олигарха, она обеспечивает стабильно высокий доход, качественное жильё, автомобили и финансовую безопасность на протяжении всей жизни.

Марина Ким рассказала о плюсах профессии геолога. Видео © Life.ru

«Когда вы идёте в профессию геолога, олигархом, может быть, вы не станете, но у вас будет стабильный, очень высокий доход. Всегда кусок хлеба, всегда хорошие дома, машины, проживание, условия», — заявила Ким корреспонденту Life.ru.

Особый акцент был сделан на планах возрождения романтического образа профессии среди молодёжи через популяризацию «палаточных вайбов» 1960-х годов, когда геология ассоциировалась с духом приключений и открытий. Для этого планируется создание мотивационных личных историй, производство тематических фильмов и сериалов, а также запуск конкурса «Чемпион геологов» для выявления новых героев профессии.

Ранее сообщал Life.ru, для того чтобы россияне чувствовали себя счастливыми, им требуется ежемесячный заработок в сумме примерно 227 тысяч рублей. Такой уровень дохода могут достичь работники таких профессий, как сварщик и станочник. Однако в скором времени такой доход будет доступен и геологам.

Алиса Хуссаин
