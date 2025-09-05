Мессенджер MAX
5 сентября, 18:14

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

В Telegram произошёл сбой, пользователи массово жалуются на неполадки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

В мессенджере Telegram произошёл сбой. Ряд российских пользователей жалуются, что у них не загружаются медиа и не отправляются сообщения. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.

Ярославская область лидирует по количеству жалоб, на нее приходится 11% от общего числа. По 6% жалоб поступило из Тверской области, а по 5% – из Республики Бурятия, Архангельской области и Москвы.
Распределение жалоб по типам устройств следующее: Android — 40,3%, iOS — 38,7%, Windows — 18,5%, Mac OS X — 1,7%.
Ранее Life.ru рассказывал об очередном сбое в работе Google Meet, который произошёл 27 августа. Тогда пользователи жаловались на некорректную работу сайта в Волгоградской области, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Наталья Демьянова
