Россия должна сохранять собственную культуру и традиции через «сложный путь», противостоя подходам Запада, где искусство часто превращается в инструмент влияния, что и стало «ахиллесовой пятой». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.

По её словам, на Западе существует концепция «мягкой силы», когда культура используется как средство давления. Захарова подчеркнула, что сама старается избегать подобных формулировок и советует коллегам поступать так же.

«Нам надо идти сложным путём. Простой путь, если мы будем рассматривать культуру как силу, инструмент влияния, точечные акции и так далее, — это путь в никуда», — отметила дипломат.

Она назвала сохранение традиций, включая кинематографические и культурные практики в других сферах, способом сопротивления. По словам представителя МИД, именно такое сопротивление делает страну сильной, защищает культурное наследие и формирует иммунитет общества, чтобы культура не стала «ахиллесовой пятой», как на Западе, где малейшие изменения могут полностью изменить нарратив.