Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой о полном запрете на исполнение песен Валерия и Константина Меладзе на территории России. Об этом он сообщил NEWS.ru.

Политик убеждён, что подобная мера необходима для защиты культурного пространства страны от лиц, чьи действия идут вразрез с государственными интересами. Он подчеркнул, что искусство должно нести свет и истинные ценности, а не служить инструментом в руках враждебных сил.

По мнению Иванова, музыканты сознательно встали на сторону, враждебную России, и поэтому не могут продолжать пользоваться благами российского общества. Депутат указал на недопустимость ситуации, когда артисты, пользующиеся популярностью в РФ, одновременно поддерживают тех, кто воюет против российских военных.

«Люди, которые определились со своей стороной, не могут одновременно пользоваться благами российского общества и поддерживать тех, кто ему угрожает», — высказался Иванов.