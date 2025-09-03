«Притяженья больше нет»: В России могут запретить песни братьев Меладзе
Депутат Михаил Иванов потребовал запретить песни братьев Меладзе в России
Валерий и Константин Меладзе. Обложка © ТАСС / Анна Салынская
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой о полном запрете на исполнение песен Валерия и Константина Меладзе на территории России. Об этом он сообщил NEWS.ru.
Политик убеждён, что подобная мера необходима для защиты культурного пространства страны от лиц, чьи действия идут вразрез с государственными интересами. Он подчеркнул, что искусство должно нести свет и истинные ценности, а не служить инструментом в руках враждебных сил.
По мнению Иванова, музыканты сознательно встали на сторону, враждебную России, и поэтому не могут продолжать пользоваться благами российского общества. Депутат указал на недопустимость ситуации, когда артисты, пользующиеся популярностью в РФ, одновременно поддерживают тех, кто воюет против российских военных.
«Люди, которые определились со своей стороной, не могут одновременно пользоваться благами российского общества и поддерживать тех, кто ему угрожает», — высказался Иванов.
Ранее Life.ru сообщал, что средства от европейского тура Валерия Меладзе могут пойти на поддержку ВСУ. Концертная деятельность артиста курируется группой компаний под руководством Владимира Брумберга (Best Events Europe, Bravo Eventos SL, Bravo Vip), поддерживающих украинских деятелей культуры с антироссийскими взглядами. Американская часть тура обеспечивается компанией Show Impulse, глава которой, Владимир Буховский, занимался фандрайзингом в поддержку ВСУ.