6 сентября, 11:04

Путин предложил сибиряку «обменять счастье» на картошку из Белоруссии

Основатель Дикой Сибири Деев озвучил Путину концепцию цены счастья

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Основатель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев во время презентации продукции рассказал президенту России Владимиру Путину о цене «счастья». Об этом предприниматель сообщил агентству РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

«Владимир Владимирович поинтересовался про наш продукт, я ему рассказал, что он приносит чувство счастья, когда его ешь. Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку», рассказал Деев.

По словам бизнесмена, он предложил президенту угоститься продукцией, и после этой презентации интерес к ней значительно возрос. Деев добавил, что разговор с главой государства затронул и личные темы, в частности его большую семью с пятью детьми. На прощание Путин передал привет детям предпринимателя. Деев выразил надежду, что при следующей встрече сможет угостить президента чем-нибудь новым.

Ранее сообщалось, что перед своим визитом в Китай президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих планах подарить зарубежным коллегам оригинальные сувениры. По информации белорусского агентства «Белта», он собирается взять с собой несколько льняных мешочков, наполненных свежим картофелем, который будет символическим подарком. Президент отметил, что этот картофель, включая лучшие сорта «Першацвет» и «Бриз», был выращен на его личном подсобном хозяйстве.

