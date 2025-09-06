Путин предложил сибиряку «обменять счастье» на картошку из Белоруссии

Основатель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев во время презентации продукции рассказал президенту России Владимиру Путину о цене «счастья». Об этом предприниматель сообщил агентству РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

«Владимир Владимирович поинтересовался про наш продукт, я ему рассказал, что он приносит чувство счастья, когда его ешь. Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку», — рассказал Деев.

По словам бизнесмена, он предложил президенту угоститься продукцией, и после этой презентации интерес к ней значительно возрос. Деев добавил, что разговор с главой государства затронул и личные темы, в частности его большую семью с пятью детьми. На прощание Путин передал привет детям предпринимателя. Деев выразил надежду, что при следующей встрече сможет угостить президента чем-нибудь новым.