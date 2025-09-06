Мессенджер MAX
6 сентября, 12:14

Польские фермеры вновь заблокировали КПП на границе с Украиной

Обложка © ТАСС / EPA / MARCIN BIELECKI

Польские фермеры в рамках акции протеста полностью заблокировали движение для грузового транспорта через контрольно-пропускной пункт «Медыка» на границе с Украиной. О начале акции и её деталях проинформировала Государственная пограничная служба страны.

«Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед КПП «Медыка». Ограничения относятся только к грузовикам и могут длиться не менее шести часов», говорится в сообщении.

Сейчас со стороны Украины в очереди для выезда скопилось уже свыше 680 автомобилей, в то время как примерно сотня машин ожидает возможности въехать на украинскую территорию.

В 2024 году аграрный сектор Польши стал ареной для двух мощных волн протеста. Причиной выхода фермеров на акции стало несогласие с конкуренцией со стороны дешёвой украинской сельхозпродукции, что вылилось в блокаду пунктов пропуска на границе. Участники акций настаивали на защитных мерах со стороны правительства и увеличении финансирования животноводства. Дополнительным фактором протеста выступила экологическая политика ЕС («Зелёный курс»), которую фермеры сочли чрезмерно обременительной. Интенсивность протестов резко сократилась с началом летних полевых работ.

