В Аргентине будут судить дочь нациста за украденную им картину

В Аргентине прокуратура выдвинула обвинения в адрес дочери высокопоставленного нацистского офицера Фридриха Кадена. Женщина намеревалась утаить от властей полотно итальянского живописца XVIII века. Об этом пишет Associated Press. Речь идёт о портрете графини Коллеони, который написал художник Джузеппе Гисланди.

59-летняя Патриция Каден и её супруг выставили на продажу свою усадьбу в Аргентине. На одном из фото комнат хорошо видно эту картину. Её опознал журналист, расследовавший бегство Фридриха Кадена в Латинскую Америку после разгрома фашистской Германии. Мужчина сразу обратился в полицию. Однако дочь нациста успела спрятать полотно до прихода правоохранителей.

Следователи смогли раскусить уловки подозреваемой, после чего Каден была вынуждена вернуть картину. Когда-то портрет был украден нацистами у еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера в период Второй мировой войны. Сам он погиб при попытке сбежать в Нидерланды от фашистских погромов. Более 1100 работ из коллекции Гудстиккера до сих пор остаются не найденными, их судьба неизвестна, среди них шедевры Яна Вермеера и Рембрандта.