Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 14:21

В Аргентине будут судить дочь нациста за украденную им картину

Обложка © Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE)

Обложка © Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE)

В Аргентине прокуратура выдвинула обвинения в адрес дочери высокопоставленного нацистского офицера Фридриха Кадена. Женщина намеревалась утаить от властей полотно итальянского живописца XVIII века. Об этом пишет Associated Press. Речь идёт о портрете графини Коллеони, который написал художник Джузеппе Гисланди.

59-летняя Патриция Каден и её супруг выставили на продажу свою усадьбу в Аргентине. На одном из фото комнат хорошо видно эту картину. Её опознал журналист, расследовавший бегство Фридриха Кадена в Латинскую Америку после разгрома фашистской Германии. Мужчина сразу обратился в полицию. Однако дочь нациста успела спрятать полотно до прихода правоохранителей.

Следователи смогли раскусить уловки подозреваемой, после чего Каден была вынуждена вернуть картину. Когда-то портрет был украден нацистами у еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера в период Второй мировой войны. Сам он погиб при попытке сбежать в Нидерланды от фашистских погромов. Более 1100 работ из коллекции Гудстиккера до сих пор остаются не найденными, их судьба неизвестна, среди них шедевры Яна Вермеера и Рембрандта.

Пушкинский музей представил считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»
Пушкинский музей представил считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»

Как уже писал Life.ru, в Аргентине была обнаружена картина итальянского художника Джузеппе Гисланди «Портрет дамы», похищенная нацистами во время Второй мировой войны. Долгое время местонахождение полотна оставалось неизвестным, пока его не нашли в доме дочери нацистского преступника при попытке продажи недвижимости.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Аргентина
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar