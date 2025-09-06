ОАЭ передали СБУ украинского депутата Христенко без официальной экстрадиции

Объединённые Арабские Эмираты передали Службе безопасности Украины народного депутата от запрещённой партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Фёдора Христенко без официальной процедуры экстрадиции. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, такая передача стала возможной благодаря политической договорённости на наивысшем уровне между странами. Источники утверждают, что над возвращением депутата по поручению Владимира Зеленского работал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Заместитель главы СБУ Александр Поклад лично занимался доставкой Христенко, после чего депутат якобы добровольно принял решение вернуться на Украину. Сообщается, что он должен дать показания против содержащегося под стражей руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова. Отмечается, что подобные случаи передачи без формальной экстрадиции являются крайне редкими.