Многие украинцы считают Москву безопасным местом и переезжают туда, опасаясь преследований со стороны киевского режима. Такое заявление сделал выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.

По его словам, среди уехавших есть как публичные лица, участвовавшие в политической жизни страны, так и те, кто никогда к ней не имел отношения. Депутат отметил, что люди сознательно не стали дожидаться опасных сценариев развития событий, включая убийство, похищение или тюремное заключение, и выбрали переезд.

«Сегодня многие считают, что именно Москва является местом, где безопасно», — сообщил Дмитрук.