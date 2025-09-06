Нардеп Дмитрук: Многие украинцы переезжают в Москву, считая её безопасной
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Life.ru
Многие украинцы считают Москву безопасным местом и переезжают туда, опасаясь преследований со стороны киевского режима. Такое заявление сделал выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.
По его словам, среди уехавших есть как публичные лица, участвовавшие в политической жизни страны, так и те, кто никогда к ней не имел отношения. Депутат отметил, что люди сознательно не стали дожидаться опасных сценариев развития событий, включая убийство, похищение или тюремное заключение, и выбрали переезд.
«Сегодня многие считают, что именно Москва является местом, где безопасно», — сообщил Дмитрук.
Ранее Дмитрук поделился с Life.ru своей версией о реальном заказчике убийства экс-спикера Рады Андрея Парубия во Львове. По его мнению, это было дело рук киевского режима, который под руководством Владимира Зеленского давно выродился в террористическую организацию.