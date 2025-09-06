Власти Молдавии борются с переводами из России, доводя пенсионеров до смерти

Пенсионеров в Молдавии доводят до инфарктов огромные штрафы за переводы денег от родственников из России. Об этом журналистам в Кишинёве сообщил бывший премьер-министр Молдавии и лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

«Сотрудники полиции объявляют пенсионерам неподъёмные штрафы. В некоторых случаях люди теряют сознание. Пожилым людям говорят о штрафах в 35 тысяч леев (примерно 2000 долларов. — Прим. Life.ru). Эти суммы для них совершенно непосильны», — отметил он.

Тарлев добавил, что подобные инциденты возникают в результате обысков по делу о возможном подкупе избирателей. По его данным, одна из пенсионерок не пережила инфаркт, когда ей сообщили о сумме штрафа после перевода денег от внука из России.