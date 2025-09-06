Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 сентября, 20:16

Власти Молдавии борются с переводами из России, доводя пенсионеров до смерти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DustandAshes

Пенсионеров в Молдавии доводят до инфарктов огромные штрафы за переводы денег от родственников из России. Об этом журналистам в Кишинёве сообщил бывший премьер-министр Молдавии и лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

«Сотрудники полиции объявляют пенсионерам неподъёмные штрафы. В некоторых случаях люди теряют сознание. Пожилым людям говорят о штрафах в 35 тысяч леев (примерно 2000 долларов. — Прим. Life.ru). Эти суммы для них совершенно непосильны», — отметил он.

Тарлев добавил, что подобные инциденты возникают в результате обысков по делу о возможном подкупе избирателей. По его данным, одна из пенсионерок не пережила инфаркт, когда ей сообщили о сумме штрафа после перевода денег от внука из России.

В конце августа экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что руководство Украины угрожает безопасности ЕС. По словам политика, пока ведущие европейские страны обсуждают вопросы безопасности Украины, Киев своими действиями создаёт проблемы для самого ЕС. В качестве примера Додон привёл ситуацию с Венгрией. Бывший президент сослался на заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского, который открыто говорил об ударах по трубопроводу «Дружба» в качестве ответной меры на позицию Будапешта.

