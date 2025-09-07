Лучшим режиссёром Венецианского кинофестиваля стал американец Бенни Сафди
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANGELO VIANELLO
Американский режиссёр Бенни Сафди получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Жюри присудило ему приз за фильм «Крушащая машина», главную роль в котором исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон. Церемонию награждения транслировал официальный YouTube-канал Венецианской биеннале.
Фильм рассказывает историю бойца смешанных единоборств Марка Керра. Картина сразу привлекла внимание критиков благодаря сочетанию драматизма и реализма в спортивной тематике. Дуэйн Джонсон исполнил роль бойца смешанного стиля, переживающего внутренние и внешние испытания.
Ранее Life.ru писал, что обладателем «Золотого льва» Венецианского фестиваля стал американский режиссёр. Джим Джармуш получил его за фильм «Отец, мать, сестра, брат», исследующий отношения родителей с взрослыми детьми. В фильме снялись Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.