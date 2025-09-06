Стал известен обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Кинолента «Отец, мать, сестра, брат» американского режиссёра Джима Джармуша получила «Золотого льва» за лучший фильм на завершившемся Венецианском кинофестивале. Церемонию вручения наград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале.

Лента исследует отношения родителей с их взрослыми детьми. В фильме снялись Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.

«Искусство необязательно должно говорить о политике, чтобы быть политическим. Сочувствие и связь между нами — это первый шаг к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся», — заявил Джармуш.