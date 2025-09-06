Мессенджер MAX
6 сентября, 20:34

Стал известен обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля стал Отец, мать, сестра, брат

Джим Джармуш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / taniavolobueva

Кинолента «Отец, мать, сестра, брат» американского режиссёра Джима Джармуша получила «Золотого льва» за лучший фильм на завершившемся Венецианском кинофестивале. Церемонию вручения наград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале.

Лента исследует отношения родителей с их взрослыми детьми. В фильме снялись Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.

«Искусство необязательно должно говорить о политике, чтобы быть политическим. Сочувствие и связь между нами — это первый шаг к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся», — заявил Джармуш.

Украина потребовала от организаторов Венецианского кинофестиваля убрать флаг РФ

Как сообщал Life.ru, 31 августа на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Кремлёвский волшебник» с Джудом Лоу в роли президента России Владимира Путина. Актёр отметил, что сложность заключалась в умении передавать эмоции, не показывая их. Он также добавил, что для роли изучал дзюдо и извлёк из этого положительный опыт.

