Стал известен обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля
Лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля стал Отец, мать, сестра, брат
Джим Джармуш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / taniavolobueva
Кинолента «Отец, мать, сестра, брат» американского режиссёра Джима Джармуша получила «Золотого льва» за лучший фильм на завершившемся Венецианском кинофестивале. Церемонию вручения наград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале.
Лента исследует отношения родителей с их взрослыми детьми. В фильме снялись Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.
«Искусство необязательно должно говорить о политике, чтобы быть политическим. Сочувствие и связь между нами — это первый шаг к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся», — заявил Джармуш.
