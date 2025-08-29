Мессенджер MAX
28 августа, 23:03

Украина потребовала от организаторов Венецианского кинофестиваля убрать флаг РФ

Обложка © X / MFA of Ukraine

Министерства иностранных дел и культуры Украины выразили резкое возмущение из-за появления флага России на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщил МИД Незалежной в соцсети X.

«Министерство иностранных дел Украины и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины решительно осуждают присутствие российского флага на Венецианском кинофестивале. Единственное, что должен сделать Венецианский кинофестиваль сейчас, — это освободиться от присутствия России и российского флага», — говорится в заявлении.

А ранее стало известно, что Украина рассматривает возможные ответные шаги в связи с инициативой президента Польши Кароля Навроцкого о запрете бандеровской символики на территории страны. В дипломатических кругах Незалежной отметили, что это решение может спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны.

