В Киеве пригрозили Варшаве ответными мерами на запрет бандеровской символики
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
Украина рассматривает возможные ответные шаги в связи с инициативой президента Польши Кароля Навроцкого о запрете бандеровской символики на территории страны. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах Украины.
«Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше. <...> Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским... могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны», — приводит издание слова источника.
Напомним, крупный политический скандал разгорелся на концерте Макса Коржа в Варшаве 10 августа. Украинская молодёжь начала махать чёрно-красным флагом ОУН-УПА* и показывать нацистские символы. Премьер Польши пообещал выгнать из страны 57 граждан Украины. А 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривавший социальные выплаты украинцам, которые не работают.
* Запрещённая в России экстремистская организация.