«Стоп бандеровщине»: В Польше хотят ужесточить процедуру получения гражданства
Навроцкий: Желающие получить польское гражданство должны отречься от Бандеры
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski
Если кто-то хочет получить польское гражданство, то должен будет подписаться под лозунгом «стоп бандеровщине», который будет прописан в законопроекте. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в беседе с телеканалом TVP Info.
По его замыслу, путь к польскому паспорту станет значительно более длительным и строгим для всех претендентов, независимо от их страны происхождения.
Главным нововведением станет увеличение минимального срока проживания с нынешних трёх до десяти лет — мера, призванная обеспечить глубокую интеграцию и лояльность будущих граждан. Но особое внимание Навроцкий уделил идеологическим аспектам: он предложил ввести жёсткий запрет на предоставление гражданства тем, кто симпатизирует идеям Степана Бандеры, которого Киев возводит в статус одного из главных национальных героев.
«Я считаю, что в законопроекте должен быть однозначный лозунг: «стоп бандеровщине», — заявил польский президент.
Ранее президент Польши заявил, что за демонстрацию символики ОУН-УПА* необходимо сажать людей в тюрьму. Очередным толчком к принятию подобных решений стал концерт певца Макса Коржа, где украинцы бегали с чёрно-красными флагами. Из-за этого с польской территории даже начали выдворять украинских граждан.
* Запрещённая в России экстремистская организация.