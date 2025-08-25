«Стоп бандеровщине»: В Польше хотят ужесточить процедуру получения гражданства

Если кто-то хочет получить польское гражданство, то должен будет подписаться под лозунгом «стоп бандеровщине», который будет прописан в законопроекте. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в беседе с телеканалом TVP Info.

По его замыслу, путь к польскому паспорту станет значительно более длительным и строгим для всех претендентов, независимо от их страны происхождения.

Главным нововведением станет увеличение минимального срока проживания с нынешних трёх до десяти лет — мера, призванная обеспечить глубокую интеграцию и лояльность будущих граждан. Но особое внимание Навроцкий уделил идеологическим аспектам: он предложил ввести жёсткий запрет на предоставление гражданства тем, кто симпатизирует идеям Степана Бандеры, которого Киев возводит в статус одного из главных национальных героев.

«Я считаю, что в законопроекте должен быть однозначный лозунг: «стоп бандеровщине», — заявил польский президент.