«Есть во всех странах»: Глава Минпросвещения поставил точку в спорах об отмене домашнего задания

Отмена домашних заданий в российских школах не планируется, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, «домашка» — это важнейшая часть учебного процесса, без которой дети не смогут закрепить знания.

«Домашнее задание — это основная часть учебного процесса, оно есть во всех странах. Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения», — уточнил он в беседе с РИА «Новости».

Кравцов добавил, что раньше каждая школа сама решала, сколько задавать, а иногда и вовсе обходилась без домашних заданий. Однако из-за отсутствия нормирования часто возникали вопросы о перегрузке школьников. Он напомнил, что с 1 сентября для всех школ страны ввели единые нормы по времени выполнения домашнего задания, чтобы снизить нагрузку на детей и сделать процесс более прозрачным.