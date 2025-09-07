Мессенджер MAX
Регион
7 сентября, 01:14

«Есть во всех странах»: Глава Минпросвещения поставил точку в спорах об отмене домашнего задания

Глава Минпросвещения считает, что домашнее задание — основа учебного процесса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Отмена домашних заданий в российских школах не планируется, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, «домашка» — это важнейшая часть учебного процесса, без которой дети не смогут закрепить знания.

«Домашнее задание это основная часть учебного процесса, оно есть во всех странах. Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения», — уточнил он в беседе с РИА «Новости».

Кравцов добавил, что раньше каждая школа сама решала, сколько задавать, а иногда и вовсе обходилась без домашних заданий. Однако из-за отсутствия нормирования часто возникали вопросы о перегрузке школьников. Он напомнил, что с 1 сентября для всех школ страны ввели единые нормы по времени выполнения домашнего задания, чтобы снизить нагрузку на детей и сделать процесс более прозрачным.

Ещё в августе Минпросвещения утвердило новые правила домашних заданий, учитывающие возраст детей. Теперь первоклассники должны тратить на их выполнение не больше часа, ученики второго и третьего класса – около полутора часов, а четвероклассники – максимум два. В ведомстве уверены, что такая система поможет снизить стресс и сохранить у школьников интерес к учёбе.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Сергей Кравцов
  • Образование
  • Общество
