7 сентября, 01:58

В Госдуме предложили предоставить учителям и врачам право на досрочную пенсию

Депутат Миронов: Учителям и врачам нужно дать право на пенсию за выслугу лет

Сергей Миронов. Обложка © Life.ru

Учителям и врачам необходимо дать право на пенсию за выслугу лет. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

По его словам, социальные профессии должны быть приравнены по статусу к госслужбе, что даст их представителям право на льготы, включая пенсию за выслугу лет.

«Самое главное, чего добивается и будет добиваться наша партия это статус госслужащих для учителей и врачей»,подчеркнул Миронов, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что речь идёт не о декларациях и бюрократии, а именно о льготах. Российские госслужащие могут выйти на пенсию после 19,6 года работы, и она выплачивается дополнительно к страховой пенсии. Миронов уверен, что педагоги и врачи заслужили аналогичную поддержку.

«Почему бы точно так же не сделать для наших учителей и врачей?» — задался вопросом парламентарий.

Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября зарплаты столичных учителей заметно вырастут. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, увеличение зарплат позволит довести оплату труда педагогов до уровня выше целевых показателей, которые поставил президент России Владимир Путин.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Сергей Миронов
  • Общество
