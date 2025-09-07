В Госдуме предложили предоставить учителям и врачам право на досрочную пенсию

Учителям и врачам необходимо дать право на пенсию за выслугу лет. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

По его словам, социальные профессии должны быть приравнены по статусу к госслужбе, что даст их представителям право на льготы, включая пенсию за выслугу лет.

«Самое главное, чего добивается и будет добиваться наша партия — это статус госслужащих для учителей и врачей», — подчеркнул Миронов, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что речь идёт не о декларациях и бюрократии, а именно о льготах. Российские госслужащие могут выйти на пенсию после 19,6 года работы, и она выплачивается дополнительно к страховой пенсии. Миронов уверен, что педагоги и врачи заслужили аналогичную поддержку.

«Почему бы точно так же не сделать для наших учителей и врачей?» — задался вопросом парламентарий.