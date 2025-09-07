Доктор Мясников оспорил призыв Life.ru заниматься сексом осенью каждый день

Известный врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на идею заниматься сексом каждый день ради сохранения здоровья. По его словам, из-за постоянного стресса не многие смогут не сходить с дистанции.

«Вот даже смешно, как основной инстинкт низводится до лекарства от простуды. Это нас уговаривают?» — отметил Мясников у себя в телеграм-канале, прочитав Life.ru.

По словам Мясникова, настоящей проблемой является то, что многие молодые люди не хотят или не могут вести регулярную половую жизнь, что часто связано с последствиями стресса, низкой физической активностью и нездоровым питанием. Он усомнился, что человек, испытывающий трудности с подъемом по лестнице, может демонстрировать иные результаты в интимной сфере.

Мясников также добавил, что сложности с фертильностью берут начало из неправильного образа жизни и привычки откладывать вопросы здоровья на потом, что приводит к накоплению негативных факторов. Врач резюмировал, что обсуждать следует не профилактику простуд, а необходимость кардинально пересмотреть подход к сохранению здоровья.