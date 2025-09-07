Доктор Мясников оспорил призыв Life.ru заниматься сексом осенью каждый день
Известный врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на идею заниматься сексом каждый день ради сохранения здоровья. По его словам, из-за постоянного стресса не многие смогут не сходить с дистанции.
«Вот даже смешно, как основной инстинкт низводится до лекарства от простуды. Это нас уговаривают?» — отметил Мясников у себя в телеграм-канале, прочитав Life.ru.
По словам Мясникова, настоящей проблемой является то, что многие молодые люди не хотят или не могут вести регулярную половую жизнь, что часто связано с последствиями стресса, низкой физической активностью и нездоровым питанием. Он усомнился, что человек, испытывающий трудности с подъемом по лестнице, может демонстрировать иные результаты в интимной сфере.
Мясников также добавил, что сложности с фертильностью берут начало из неправильного образа жизни и привычки откладывать вопросы здоровья на потом, что приводит к накоплению негативных факторов. Врач резюмировал, что обсуждать следует не профилактику простуд, а необходимость кардинально пересмотреть подход к сохранению здоровья.
Напомним, эксперт по оздоровлению, сексолог Лариса Никитина призвала россиян каждый день заниматься сексом. По её словам, такой досуг полезен для иммунитета. Во время него наше тело производит особые вещества, которые делают нас здоровее. Эндорфины дарят хорошее настроение и прилив энергии. А гормон окситоцин помогает чувствовать себя ближе к партнёру, дарит ощущение счастья и гармонии, что тоже очень важно для крепкого здоровья.