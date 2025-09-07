Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 13:37

Чихуахуа умерла в муках после удара палкой от прохожего за «слишком громкий гав»

SHOT: В Новороссийске мужчина ударил палкой собаку, тявкнувшую на его дочь

В Новороссийске мужчина ударил палкой чихуахуа, которая тявкнула на его дочь. Собака от страха выбежала на проезжую часть и погибла под колёсами автомобиля. О случившемся пишет SHOT. Владелица питомца обвинила мужчину в жестокости.

Мужчина ударил собаку палкой. Видео © Telegram / SHOT

Женщина гуляла со своей восьмилетней чихуашкой Асей. По её словам, собака весит меньше 2 килограммов и у неё удалены все зубы, кроме жевательных. Собака не проявила агрессии и только подала голос, но уже этого хватило прохожему, решившему разобраться с мохнатой «обидчицей». От удара палкой Ася метнулась на дорогу, где позже хозяйка нашла её раздавленной.

Как распознать «концлагерь для собак» под видом передержки: разъяснение кинолога
Как распознать «концлагерь для собак» под видом передержки: разъяснение кинолога

Ранее сообщалось, что в Мурманской области возбуждено уголовное дело против владельца собаки породы доберман, который стал первым в России обвиняемым по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за самовыгула животного.

BannerImage

Обложка © freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Животные
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar