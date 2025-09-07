Чихуахуа умерла в муках после удара палкой от прохожего за «слишком громкий гав»

В Новороссийске мужчина ударил палкой чихуахуа, которая тявкнула на его дочь. Собака от страха выбежала на проезжую часть и погибла под колёсами автомобиля. О случившемся пишет SHOT. Владелица питомца обвинила мужчину в жестокости.

Женщина гуляла со своей восьмилетней чихуашкой Асей. По её словам, собака весит меньше 2 килограммов и у неё удалены все зубы, кроме жевательных. Собака не проявила агрессии и только подала голос, но уже этого хватило прохожему, решившему разобраться с мохнатой «обидчицей». От удара палкой Ася метнулась на дорогу, где позже хозяйка нашла её раздавленной.