Чихуахуа умерла в муках после удара палкой от прохожего за «слишком громкий гав»
SHOT: В Новороссийске мужчина ударил палкой собаку, тявкнувшую на его дочь
В Новороссийске мужчина ударил палкой чихуахуа, которая тявкнула на его дочь. Собака от страха выбежала на проезжую часть и погибла под колёсами автомобиля. О случившемся пишет SHOT. Владелица питомца обвинила мужчину в жестокости.
Мужчина ударил собаку палкой. Видео © Telegram / SHOT
Женщина гуляла со своей восьмилетней чихуашкой Асей. По её словам, собака весит меньше 2 килограммов и у неё удалены все зубы, кроме жевательных. Собака не проявила агрессии и только подала голос, но уже этого хватило прохожему, решившему разобраться с мохнатой «обидчицей». От удара палкой Ася метнулась на дорогу, где позже хозяйка нашла её раздавленной.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области возбуждено уголовное дело против владельца собаки породы доберман, который стал первым в России обвиняемым по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за самовыгула животного.
