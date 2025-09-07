Футболистка Крыльев Советов потеряла сознание во время матча со Спартаком
Обложка © VK / ЖФК «Крылья Советов» (Самара)
Защитница самарского клуба Анна Пешкова внезапно потеряла сознание в конце первого тайма гостевого матча против московского «Спартака» в рамках чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Крыльев Советов».
20-летней спортсменке незамедлительно была оказана медицинская помощь на поле, после чего её доставили в больницу для обследования. Пешкова уже пришла в себя и находится под наблюдением врачей. Причины инцидента выясняются. Клуб обеспечит футболистке все необходимые условия для восстановления здоровья.
«Желаем скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!» — говорится в сообщении пресс-службы.
