Орбан призвал лидеров ЕС не «обивать пороги» в Вашингтоне, а отправиться в Москву

Европейским странам следует подписать соглашение о безопасности с Россией, отправив для этого своих лидеров в Москву. В документе обязательно должно быть положение о том, что Украина не войдёт в Евросоюз или НАТО. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европе, по сути, надо не в Вашингтоне пороги обивать, а поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией. Не только об Украине, но и по безопасности между Евросоюзом и Россией. Там, очевидно, будет фигурировать, что Украина не будет членом ни НАТО, ни Евросоюза», — отметил политик, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче.

Орбан пояснил, что вступление Украины в ЕС поставит объединение в противостояние с Москвой, а также разрушит экономическую стабильность в Европе. По его мнению, максимум, на что Киев может рассчитывать, — это соглашение «о стратегическом сотрудничестве» с Евросоюзом.