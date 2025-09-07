Мессенджер MAX
7 сентября, 17:17

Теплоход Чайка с 70 пассажирами сел на мель в Петербурге

Обложка © Сhaikaship.ru

Теплоход «Чайка» с семьюдесятью пассажирами на борту совершил посадку на мель в Финском заливе в непосредственной близости от комплекса «Лахта Центр». Об инциденте сообщил Mash на Мойке.

Видео © Telegram / Mash на Мойке

По имеющейся информации, инцидент произошёл в момент, когда судно предпринимало манёвр по развороту. Спасательные службы провели операцию по эвакуации, в результате которой с теплохода были благополучно сняты все семьдесят человек, никто из них не пострадал.

Ранее Life.ru сообщал, что трагический инцидент на воде унёс жизнь молодого человека в Санкт-Петербурге. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с катера в канал Грибоедова. Остальные участники прогулки, включая капитана судна, не стали предпринимать каких-либо мер для его спасения.

Александра Мышляева
