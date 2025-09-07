Теплоход Чайка с 70 пассажирами сел на мель в Петербурге

Теплоход «Чайка» с семьюдесятью пассажирами на борту совершил посадку на мель в Финском заливе в непосредственной близости от комплекса «Лахта Центр». Об инциденте сообщил Mash на Мойке.

Видео © Telegram / Mash на Мойке

По имеющейся информации, инцидент произошёл в момент, когда судно предпринимало манёвр по развороту. Спасательные службы провели операцию по эвакуации, в результате которой с теплохода были благополучно сняты все семьдесят человек, никто из них не пострадал.