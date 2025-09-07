В Башкирии машина влетела в строящийся мост, загорелось и упала в реку

В Башкирии автомобиль на большой скорости влетел в строящийся мост, загорелся и рухнул в реку. Момент ДТП записала камера наблюдения. Авария произошла 7 сентября в Бураевском районе, сообщает Telegram-канал Башкирия Online.

ДТП в Башкирии. Видео © Telegram / Башкирия Online

По словам очевидцев, машина сначала протаранила конструкцию моста, после чего загорелась. Удар был такой силы, что автомобиль вынесло за пределы бетонных конструкций моста.

Проснувшиеся от грохота рабочие успели увидеть только следы от шин и кусок бампера на дороге. Как сообщают СМИ со ссылкой на республиканских автоинспекторов, водитель выжил. Сейчас он находится в больнице.