6 сентября, 19:48

В Сургуте женщина переехала пятилетнюю девочку, ДТП попало на видео

Обложка © Life.ru

В Сургуте произошёл инцидент — женщина за рулём Renault Logan переехала пятилетнюю девочку. Ребёнок переходил дорогу за матерью. Видео ДТП опубликовали в Telegram-канале «К-Информ Сургут».

Ребёнок попал под машину в Сургуте. Видео © Telegram / К-ИНФОРМ СУРГУТ

По информации родителей, девочку госпитализировали с множественными травмами. У ребёнка выявили перелом черепа, гематому на лбу, внутричерепную гематому и сильные ушибы ног.

На кадрах видно, как белый автомобиль сбил ребёнка на перекрестке при повороте налево. Мать успела перейти дорогу, а после наезда вытащила дочь из-под машины. Родители пострадавшей заявили, что не получили информации о расследовании дела. Женщина-водитель не интересовалась состоянием девочки.

Ранее Life.ru сообщал, как четыре человека пострадали в лобовом столкновении в Дмитровском городском округе Московской области. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda. Среди пострадавших двое детей в возрасте 11 и 14 лет. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Лия Мурадьян
