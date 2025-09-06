В Сургуте женщина переехала пятилетнюю девочку, ДТП попало на видео

В Сургуте произошёл инцидент — женщина за рулём Renault Logan переехала пятилетнюю девочку. Ребёнок переходил дорогу за матерью. Видео ДТП опубликовали в Telegram-канале «К-Информ Сургут».

Ребёнок попал под машину в Сургуте. Видео © Telegram / К-ИНФОРМ СУРГУТ

По информации родителей, девочку госпитализировали с множественными травмами. У ребёнка выявили перелом черепа, гематому на лбу, внутричерепную гематому и сильные ушибы ног.

На кадрах видно, как белый автомобиль сбил ребёнка на перекрестке при повороте налево. Мать успела перейти дорогу, а после наезда вытащила дочь из-под машины. Родители пострадавшей заявили, что не получили информации о расследовании дела. Женщина-водитель не интересовалась состоянием девочки.