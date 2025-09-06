Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 сентября, 18:48

Четыре человека пострадали в лобовом столкновении в Подмосковье

Обложка © Life.ru

В результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия в Дмитровском городском округе Московской области пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

«Сегодня примерно в 16:00 на 4-м километре автодороги ММК — Никольское — Горки произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda», говорится в сообщении.

В результате столкновения травмы получили четыре человека, среди которых двое детей в возрасте 11 и 14 лет. Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что днём в Москве на проспекте Вернадского, рядом с ТЦ «Авеню», произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В аварии участвовали два мотоцикла и легковой автомобиль. Оба мотоциклиста получили травмы и нуждались в медицинской помощи По информации столичного депздрава, одного пострадавшего доставили в Первую градскую больницу, а второго — с помощью вертолёта санитарной авиации — в ГКБ имени Юдина.

Анастасия Никонорова
