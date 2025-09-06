Четыре человека пострадали в лобовом столкновении в Подмосковье

В результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия в Дмитровском городском округе Московской области пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

«Сегодня примерно в 16:00 на 4-м километре автодороги ММК — Никольское — Горки произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda», — говорится в сообщении.

В результате столкновения травмы получили четыре человека, среди которых двое детей в возрасте 11 и 14 лет. Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.